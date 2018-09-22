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Кузбасскому колледжу культуры и искусств присвоят имя Иосифа Кобзона

Общество

С такой просьбой к руководству региона ранее обратился коллектив учебного заведения

Кемерово, 22 сентября 2018, 03:45 — REGNUM  Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств присвоят имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

С такой просьбой ранее к руководству региона обратился коллектив учебного заведения. Преподаватели и студенты напомнили, что творческая деятельность Иосифа Кобзона была тесно связана с историей колледжа, расположенного в здании Дворца Труда — он неоднократно выступал на сцене учреждения и в музее колледжа даже сохранились фотографии с его концертов.

Педагоги надеются, что изменение статуса образовательного учреждения позволит повысить его престиж и обеспечит развитие перспективных связей с деятелями культуры и искусства России.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв идею поддержал, так же как и вдова певца — Нинель Кобзон.

Иосиф Кобзон является почетным гражданином Кемеровской области и неоднократно посещал регион. А песня «Спят курганы темные», которую он исполнял, традиционно звучит на главном празднике Кузбасса — Дне шахтёра.

Торжественное мероприятие, посвящённое присвоению колледжу имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона запланировано наначало ноября 2018 года. Организаторы надеются, что на него приедет Нинель Кобзон, друзья и соратники певца.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист СССР, Герой Труда России, политический деятель Иосиф Кобзон скончался 30 августа в Москве. Ему было 80 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушел из жизни Иосиф Кобзон: биография

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Кончина Иосифа Кобзона
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