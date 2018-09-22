Президент группы компаний «Компьюлинк» арестован на два месяца

Москва, , 02:57 — REGNUM Арест сроком на два месяца назначил Тверской суд Москвы президенту группы компаний «Компьюлинк» Михаилу Лящу, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Ляща подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Комментируя решение суда, Дзюрко заявила:

«Постановлением Тверского районного суда Москвы от 21 сентября в отношении Михаила Ляща, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент ГК задержан в Москве 20 сентября по делу о хищениях в госкорпорации «Ростех». Группа «Компьюлинк» была подрядчиком «Ростеха», но эту инормацию в самой ГК не подтверждают.

Напомним, ГК «Компьюлинк» работает на рынке информационных технологий и консалтинга с 1993 года. В состав акционеров с 2012 г. входит госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

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