Суд арестовал главу группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща

Москва, , 00:08 — REGNUM Тверской суд Москвы арестовал президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 21 сентября сообщила журналистам пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Ранее стало известно, что Лящ был задержан в Москве 20 сентября по делу о масштабных хищениях в госкорпорации «Ростех», где его группа компаний «Компьюлинк» была подрядчиком.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошеничество»).

"Постановлением Тверского районного суда Москвы от 21 сентября в отношении Михаила Ляща, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября», — сказала Дзюрко.

Однако, в компании «Компьюлинк» заявили, что никаких договоров с «Ростехом» они не заключали, и вопросы, возникшие у следствия к Лящу никак не связаны с хищениями в «Ростехе».