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В Виннице радикалы сожгли футболки с изображением Путина

Общество

Перед этим неонацисты сложили из футболок ритуальный крест

Винница, Украина, 22 сентября 2018, 00:00 — REGNUM  Украинские неонацисты разыскали в Виннице футболки с изображением президента России Владимира Путина, сообщает 21 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, бандиты пристали к местным продавцам в городе. Радикалам не понравилось, что в магазине продаются футболки с изображением российского президента в военной форме. Неонацисты насильно забрали футболки, лишив магазина его законной собственности, сложили их ритуальным крестом и сожгли.

Напомним, градус русофобии на Украине постоянно растет, подогреваемый экстремистскими группировками украинских националистов, которые без разрешения уничтожают чужую собственность, нападают на храмы и церкви и угрожают русскоязычным гражданам.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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