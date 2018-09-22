В Виннице радикалы сожгли футболки с изображением Путина

Винница, Украина, , 00:00 — REGNUM Украинские неонацисты разыскали в Виннице футболки с изображением президента России Владимира Путина, сообщает 21 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, бандиты пристали к местным продавцам в городе. Радикалам не понравилось, что в магазине продаются футболки с изображением российского президента в военной форме. Неонацисты насильно забрали футболки, лишив магазина его законной собственности, сложили их ритуальным крестом и сожгли.

Напомним, градус русофобии на Украине постоянно растет, подогреваемый экстремистскими группировками украинских националистов, которые без разрешения уничтожают чужую собственность, нападают на храмы и церкви и угрожают русскоязычным гражданам.