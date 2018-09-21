В «СтопХам» намерены продолжать рейды, несмотря на ликвидацию движения

Москва, , 23:47 — REGNUM Деятельность движения «СтопХам» не будет прекращена, несмотря на решение Мосгорсуда о его ликвидации. Об этом 21 сентября заявил основатель организации Дмитрий Чугунов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Постановление суда Чугунов назвал юридической формальностью, высказав мнение, что запретить деятельность движения в России невозможно.

«Сейчас мы остаёмся общественным объединением, у нас есть такая правовая форма. Рейды как проходили, так и будут проходить», — заявил он.

Чугунов также отметил, что «СтопХам» не ведёт никакой финансовой деятельности и представляет собой объединение «людей, которым не всё равно, которые занимаются общественным контролем, когда у них есть на это свободное время».

«На данном этапе не вижу никакого смысла обжаловать решение, поэтому спасибо большое Мосгорсуду», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Мосгорсуд удовлетворил требование Министерства юстиции России о ликвидации общественного движения «СтопХам». Организация должна быть исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.

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