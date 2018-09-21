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Французские ультраправые не пустили мусульманского рэпера в «Батаклан»

Общество

Исполнитель отменяет шоу из соображений безопасности и в знак уважения к жертвам теракта 13 октября 2015 года

Париж, 21 сентября 2018, 22:40 — REGNUM  Французский рэпер-мусульманин Medine отменил выступление в концертном зале «Батаклан» в париже под давлением ультраправых, 21 сентября передает агентство Associated Press.

Широко известный в узких кругах исполнитель заявил в Twitter, что отменяет шоу из соображений безопасности и в знак уважения к жертвам теракта 13 октября 2015 года, жертвами которого стали, в частности, зрители в «Батаклане».

Правые активисты требовали отмены шоу мусульманского рэпера, намеченное на октябрь, с июля текущего года.

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