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Из больницы выписали всех, кто пострадал во время убийства Захарченко

Общество

Состояние здоровья у всех удовлетворительное

Из больницы выписали всех, кто пострадал во время убийства Захарченко
Иллюстрация: SilasCamargo, pixabay, cc0
Пустая палата

Донецк, 21 сентября 2018, 21:39 — REGNUM  Все, кто пострадал 31 августа во время взрыва в ресторане «Сепар», выписаны из больницы, заявил директор Института неотложной и восстановительной хирургии им Гусака, профессор Эмиль Фисталь, сообщает 21 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, 21 сентября был выписан последний пациент из 12 пострадавших. Профессор отметил, что все выписавшиеся чувствуют себя удовлетворительно, однако некоторым нужна реабилитация в течение какого-то времени. Тем не менее ни один из пострадавших не стал инвалидом.

Напомним, взрыв в ресторане «Сепар» унес жизни главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко и его охранника. Донецкие правоохранители сообщали, что были задержаны несколько человек с Украины, причастных к теракту.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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