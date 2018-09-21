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В Казахстане инициировали расследование по делу о депортации абитуриентов

Общество

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Астана, 21 сентября 2018, 22:39 — REGNUM  В отношении руководства частной компании, занимающейся отправкой абитуриентов в частные вузы, проводится досудебное расследование. Об этом заявила пресс-секретарь департамента внутренних дел Астаны Софья Кылышбекова, передает 21 сентября телеканал «Первый канал Евразия».

По словам представителя правоохранительных органов, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти Южной Кореи депортировали 20 студентов из Казахстана, как нелегальных мигрантов. Родители написали против частной компании заявление в полицию.

В компании обещали проживание, подготовку и поступление в один из престижных вузов Южной Кореи. Стоимость услуги составила $8,5 тыс. По словам родителей, директор университета отрицает существование образовательных программ, обучение по которым обещала компания.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Казахстана прокомментировали депортацию студентов из Южной Кореи

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