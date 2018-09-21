Радикалы пригрозили заблокировать управление полиции в Киевской области

Киев, , 21:13 — REGNUM Украинская националистическая организация «Сопротивление» заблокирует здание управления полиции в Киевской области, если не будет арестован некий Михаил Бурда, заявил глава «Сопротивления» Алексей Герц, сообщает 22 сентября «112 Украина».

По его словам, Михаил Бурда был задержан службой безопасности Украины (СБУ) за вымогательство взяток, однако позже полиция его отпустила. Герц отметил, что Бурда вместе с полицией «покрывает» незаконную добычу песка, а также требует с местных компаний взятки. Если полиция не начнет действовать в отношении Бурды, то «Сопротивление» начнет блокирование управления областной полиции, подчеркнул Герц.

Напомним, иностранные организации не раз отмечали, что распространенность рэкета на Украине не позволяет осуществлять в стране законную предпринимательскую деятельность.