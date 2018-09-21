В Танзании объявлен четырёхдневный траур в связи с крушением парома

Додома, , 20:40 — REGNUM Власти Танзании объявили траур в связи с массовой гибелью людей в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория, передаёт 21 сентября Associated Press.

«Я принял решение объявить четырёхдневный траур, начиная с сегодняшнего дня», — сообщил президент страны Джон Помбе Джозеф Магуфули.

Напомним, 20 сентября в Танзании затонул паром с сотнями пассажиров на борту. По последним данным, жертвами трагедии стали 136 человек. На месте крушения парома продолжается поисково-спасательная операция.

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