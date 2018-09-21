Пятница, 21 Сентября 2018 года
21:31:30 МСК

Украина вошла в топ-5 стран, где широко распространен опасный туберкулез

Общество

Мультирезистентный туберкулез – форма болезни, которая является устойчивой как минимум к двум препаратам: изониазиду и рифампицину

Украина вошла в топ-5 стран, где широко распространен опасный туберкулез
Василий Поленов. Больная. 1886

Киев, 21 сентября 2018, 20:36 — REGNUM  На Украине распространяется наиболее опасная форма туберкулеза, которая не поддается никаким антибиотикам, заявили в Центре общественного здоровья, сообщает 21 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, Украина входит в число стран, в которых мультирезистентный (устойчивый ко многим факторам) туберкулез наиболее распространен. Так, в 2017 году на Украине заболели 1,097 тыс. человек особо опасной формой туберкулеза, что вывело страну в первую пятерку стран с наибольшим количеством больных данным видом туберкулеза. Помимо этого, на Украине хуже всего среди европейский стран лечат туберкулез.

Напомним, мультирезистентный туберкулез — форма болезни, которая является устойчивой как минимум к двум препаратам: изониазиду и рифампицину.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туберкулез
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить