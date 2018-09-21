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Законодателям Казахстана поможет искусственный интеллект

Общество

Робот не будет писать вместо людей законодательные акты

Законодателям Казахстана поможет искусственный интеллект
Иллюстрация: Technosider.com
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Астана, 21 сентября 2018, 21:06 — REGNUM  В Казахстане разрабатывается информационная система «Е-законодательство», к работе которой планируется подключить искусственный интеллект-робот, сообщает 21 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на министра юстиции республики Марата Бекетаева.

По его словам, робот не будет писать вместо людей законодательные акты. Планируется, что искусственный интеллект будет обрабатывать аналитические данные и выдавать информацию, необходимую для создания нормативного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике плохо организована законодательная деятельность. Недостаточное планирование законодательных работ приводит к кампанейщине.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Сената Казахстана: в законодательном процессе царит кампанейщина

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Искусственный интеллект
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