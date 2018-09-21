В Казахстане открыли первый центр духовно-нравственного воспитания

Актюбинск, Казахстан, , 20:43 — REGNUM В рамках республиканского слёта матерей Казахстана в Актюбинске состоялась церемония открытия первого в стране центра духовно-нравственного воспитания, сообщили 21 сентября в пресс-службе акимата (администрации) области.

Аким (глава) Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев отметил, что открытие центра является данью уважения к матерям и дочерям казахского народа. В ходе церемонии открытия подчеркивалось, что работа центра будет направлена на усиление роли женщины в семье и воспитание девочек с опорой на традиции и обычаи казахского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Астане прошла региональная конференция «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане». Казахстан выделил $50 млн на обучение женщин Афганистана.

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