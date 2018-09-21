Пятница, 21 Сентября 2018 года
21:30:09 МСК

В Казахстане открыли первый центр духовно-нравственного воспитания

Общество

Работа центра будет направлена на усиление роли женщины в семье

В Казахстане открыли первый центр духовно-нравственного воспитания
Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

Актюбинск, Казахстан, 21 сентября 2018, 20:43 — REGNUM  В рамках республиканского слёта матерей Казахстана в Актюбинске состоялась церемония открытия первого в стране центра духовно-нравственного воспитания, сообщили 21 сентября в пресс-службе акимата (администрации) области.

Аким (глава) Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев отметил, что открытие центра является данью уважения к матерям и дочерям казахского народа. В ходе церемонии открытия подчеркивалось, что работа центра будет направлена на усиление роли женщины в семье и воспитание девочек с опорой на традиции и обычаи казахского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Астане прошла региональная конференция «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане». Казахстан выделил $50 млн на обучение женщин Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан выделил $50 млн на обучение женщин Афганистана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить