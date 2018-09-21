Спецслужбы Казахстана планируют усилить борьбу с террористами в интернете

Астана, , 20:16 — REGNUM Участники заседания антитеррористического центра Казахстана рассмотрели меры по повышению эффективности борьбы с террористической пропагандой в интернете, сообщили 21 сентября в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Мероприятие прошло 21 сентября под руководством председателя КНБ Карима Масимова. Участники заседания рассмотрели также пути усиления профилактической работы в информационном пространстве.

Напомним, 20 сентября в рамках 16-го заседания генпрокуроров стран ШОС в Душанбе генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров призвал участников организации усилить сотрудничество против кибертерроризма.

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