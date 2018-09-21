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В Казахстане открылась первая академия сервиса и туризма

Общество

Обучение для всех категорий граждан будет платным

В Казахстане открылась первая академия сервиса и туризма
Эдуард Мане. Интерьер в кафе. 1880

Кокчетав, Казахстан, 21 сентября 2018, 20:15 — REGNUM  Акимат Акмолинской области Казахстана, палата предпринимателей «Атамекен» и ТОО «Академия сервиса и туризма» подписали меморандум, в рамках которого на базе одной из гостиниц в Кокчетаве будет открыта академия сервиса и туризма, сообщает 21 сентября издание BNews.

Директор областной палаты предпринимателей Тимур Нахипбеков отметил, что академия будет обучать бизнесменов, самозанятых и безработных. Обучение для всех категорий граждан будет платным.

Директор академии Регина Закирова добавила, что в настоящее время есть договоренность о сотрудничестве с подобными академиями в Москве и Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году восьмой глобальный саммит по развитию туризма состоится в Астане. При выборе места проведения саммита организаторы руководствовались перспективами развития туризма в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Восьмой глобальный саммит по городскому туризму пройдет в Астане

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