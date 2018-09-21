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Эбола идёт в Уганду

Общество

Последний случай Эболы зарегистрирован в непосредственной близости от границы

Эбола идёт в Уганду
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Больная

Киншаса, 21 сентября 2018, 19:53 — REGNUM  Новый подтвержденный случай вируса Эбола зафиксирован на границе Конго и Уганды, 21 сентября передает агентство Reuters.

По сообщению губернатора провинции Итури, последний случай Эболы зарегистрирован в Чомиа на берегу озера Альберт, в непосредственной близости от границы с Угандой.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последней вспышки вируса Эбола в Конго погибли уже не менее 97 человек. Борьбу с вирусом осложняет межплеменной конфликт в провинциях Северное Киву и Итури.

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Лихорадка Эбола
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