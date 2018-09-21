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Депутат: в Казахстане около 60% врачей через пять лет уйдут на пенсию

Общество

В регионах Казахстана ощущается острый дефицит медицинских работников

Астана, 21 сентября 2018, 18:20 — REGNUM  Около 60% работников здравоохранения Казахстана через пять лет уйдут на пенсию, заявил депутат Мажилиса парламента республики Тургун Сыздыков, обращаясь к министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову. Об этом 21 сентября сообщает издание InformBuro.

Депутат выразил обеспокоенность тем, что в регионах не хватает около половины врачей. Сыздыков считает, что это связано с «шоковой терапией» (реформой) минздрава.

«Может, надо подготовить и медиков, и население к восприятию реформы?» — спросил депутат.

Министр здравоохранения ответил, что врачи не хотят работать в регионах и уходят из профессии или стремятся остаться в городе из-за того, что в республике отсутствует механизм закрепления выпускников медицинских вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Елжан Биртанов заявил, что дефицит врачей в регионах Казахстана напрямую зависит от мер их социальной поддержки, а также от глобальной миграции.

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Кадровые проблемы в медицине
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