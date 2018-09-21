В Дновском районе Псковской области увековечили подвиг Арнольда Мери

д. Могилицы, Псковская область, , 18:02 — REGNUM В Дновском районе Псковской области сегодня, 21 сентября, открыли памятный знак Герою Советского Союза Арнольду Мери. Как сообщает ГТРК «Псков», знак установлен на месте боя, где в июле 1941 года несколько бойцов эстонского стрелкового корпуса, которых возглавил Арнольд Мери, героически обороняли штаб корпуса от передовых немецких отрядов.

Документальные сведения об этом бое долгие годы собирал местный краевед Сергей Егоров, а в мае 2018 года поисковики обнаружили следы этого боя: большое количество гильз, подсумок с выцарапанными инициалами и прочие предметы.

По мнению Егорова, на этом месте необходимо провести более тщательные исследования.

Памятный знак — поклонный крест с мемориальной доской — установлен в 2 км от деревни Могилицы на пересечении трассы Порхов — Дно с дорогой Дно — Искра.

Отметим, что ранее памятный знак Арнольду Мери был также установлен у деревни Полоное Порховского района Псковской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арнольд Мери — первый эстонец, удостоенный звания Героя Советского Союза. Он скончался в 2009 году в Эстонии и в последние годы своей жизни подвергся преследованию со стороны эстонских властей: в 2007 году прокуратура Эстонии возбудила в отношении 88-летнего Арнольда Мери уголовное дело, обвинив его в организации процедуры выселения семей эстонских националистов в 1949 году в Красноярский край и Новосибирскую область. МИД России охарактеризовал расследование против фронтовика «постыдным судилищем». Через два года ветеран Великой Отечественной войны скончался, после чего прокуратура прекратила уголовное преследование.

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