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Пассажиры индийской «Джет Айрвейз» требуют 40 тысяч долларов компенсации

Общество

Пострадавшие пассажиры «Джет Айрвейз», пострадавшие от ошибки экипажа, потребовали от компании выплатить каждому по 40 тысяч долларов США в качестве компенсации, а также предоставить 100 ваучеров, обеспечивающих повышение класса обслуживания

Нью-Дели, 21 сентября 2018, 18:57 — REGNUM  Каждый пятый пострадавший пассажир рейса «Джет Айрвейз», направленный на лечение в городскую больницу Мумбаи, потребовал от авиакомпании выплатить компенсацию в размере 40 тысяч долларов США, а также предоставить 100 ваучеров, обеспечивающих повышение класса обслуживания.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», утром 18 сентября 2018 года в результате халатности экипажа и пилотов, которые забыли повернуть рубильник, регулирующий состояние атмосферного давления в салоне самолета, 30 пассажиров получили повреждение сердечно-сосудистой системы.

Согласно индийскому законодательству, авиакомпании обязаны выплатить компенсацию пассажирам в случае нанесения вреда их здоровью в ходе предоставления услуг по авиаперевозке. Экипаж самолета, обслуживавший рейс, на котором находился 171 пассажир, был уволен. Расследование инцидента ведет бюро по расследованию авиационных происшествий Индии.

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Зарубежная хроника
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