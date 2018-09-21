Пассажиры индийской «Джет Айрвейз» требуют 40 тысяч долларов компенсации

Нью-Дели, , 18:57 — REGNUM Каждый пятый пострадавший пассажир рейса «Джет Айрвейз», направленный на лечение в городскую больницу Мумбаи, потребовал от авиакомпании выплатить компенсацию в размере 40 тысяч долларов США, а также предоставить 100 ваучеров, обеспечивающих повышение класса обслуживания.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», утром 18 сентября 2018 года в результате халатности экипажа и пилотов, которые забыли повернуть рубильник, регулирующий состояние атмосферного давления в салоне самолета, 30 пассажиров получили повреждение сердечно-сосудистой системы.

Согласно индийскому законодательству, авиакомпании обязаны выплатить компенсацию пассажирам в случае нанесения вреда их здоровью в ходе предоставления услуг по авиаперевозке. Экипаж самолета, обслуживавший рейс, на котором находился 171 пассажир, был уволен. Расследование инцидента ведет бюро по расследованию авиационных происшествий Индии.