Правозащитники требуют уважения свободы слова в Египте

Каир, , 18:43 — REGNUM 20 сентября правозащитники международной неправительственной организации Amnesty International призвали власти Египта уважать свободу слова в стране и не назначать уголовные наказания за отстаивание позиции ненасильственным путем. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, активисты выступили с призывом выпустить на волю заключенных, осужденных за высказывание своего мнения открыто, а также изменить законодательство, позволяющее заключать под стражу людей за публичное выражение своей позиции.

Координаторы кампании, запущенной организацией и названной «Египет: тюрьма под открытым небом для тех, кто не согласен», заявляют, что египтяне живут во времена «беспрецедентной жестокости», когда любой может быть лишен свободы за инакомыслие.

Правозащитники зафиксировали как минимум 111 случаев заключения под стражу людей за критику действующего президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси и несоблюдения прав и свобод человека в стране.