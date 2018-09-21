Два первых памятника «за рубль» передадут инвесторам в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM До конца 2018 года в Петербурге будут проведены торги по двум из шести памятников архитектуры, которые передаются инвесторам по программе «Рубль за метр». Состоятся аукционы по передаче «Павильона «Царский Вокзал» в городе Пушкин и «Оранжереи» дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Петергофе.

Как сообщили 21 сентября в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, утвержден план мероприятий по передаче в аренду памятников, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, по ставке 1 рубль за 1 кв. м.

Победители торгов получат право на субаренду, льготный режим подключения к инженерным сетям, но будут обязаны реализовать проект реставрации в срок до 5 лет.

Помимо указанных памятников, к передаче в аренду в первоочередном порядке готовятся еще четыре объекта культурного наследия:

«Дом Ф.Н. Челищева (М.В. Кольбе)» на Вознесенском проспекте, 36; «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» на улице Химиков; «Загородный дом Л. А Змигродского» и «Дача Н.М. Кочкина» в Сестрорецке.

Как подчеркивают в Смольном, договоры аренды объектов культурного наследия содержат обязанности арендатора в установленные сроки выполнить работы по сохранению объектов в соответствии с охранным обязательством и заданием комитета по охране памятников.

Напомним, по принятому в Петербурге закону, объекты культурного наследия могут передаваться инвесторам по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр объекта и земельного участка в аренду на 49 лет в целях их восстановления.

По сведениям реестра собственности Санкт-Петербурга, в государственной собственности Санкт-Петербурга учтены 5 783 таких объектов культурного наследия.

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Как сообщало ИА REGNUM, программу по передаче в аренду на льготных условиях объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с целью их реставрации и приспособления для современного использования, в Петербурге решено запустить с учетом опыта Москвы, который признан наиболее подходящим для Северной столицы.

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