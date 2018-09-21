Статистики: 7% итальянских семей живут в абсолютной бедности

Рим, , 17:26 — REGNUM Почти 7% семей в Италии живут в абсолютной бедности, сообщает в пятницу, 21 сентября, информагентство Ansa со ссылкой на данные национальной службы статистики.

К этой категории относится 5,1% семей граждан Италии (1,21 миллионов семей, общее число — 23,6 миллиона) и 25,6% семей иностранцев, в том числе мигрантов (564 тысячи семей, общее число — 2 миллиона). Под семьями иностранцев подразумеваются такие, в которых по крайне мере один человек является иностранцем.

Если говорить не о семьях, а о гражданах, то к категории живущих в абсолютной бедности относятся 3,5 миллиона граждан Италии (6,2% от их общего числа) и 1,6 миллиона иностранцев, в том числе мигрантов (32,3% от их общего числа).

Считать число бедных граждан статистики начали в связи с намерением правительства ввести так называемый «доход от гражданства». Минимальный доход гражданина должен будет составлять не менее 780 евро. Предполагается введение выплат безработным гражданам в период получения ими новой специальности в обмен на работу на общественных началах. Его величина должна составить 780 евро, но есть вероятность, что на первом этапе она составит 300 евро.

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Лидеры партий, сформировавших коалицию, вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, заявили, что право на получение дохода от гражданства получат только граждане Италии. Оппоненты правительства отмечают, что такое ограничение было бы нарушением норм ЕС.