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За последний год НПО вложили в Афганистан 884 миллионов долларов

Общество

Сумма инвестиций неправительственных организаций в Афганистан за последний год достигла 884 миллионов долларов

Кабул, 21 сентября 2018, 17:52 — REGNUM  20 сентября пресс-центр правительства Афганистана опубликовал доклад, посвященный деятельности неправительственных организаций в стране. Согласно информации, представленной в докладе, за последний год неправительственных организаций инвестировали в Афганистан 884 миллиона долларов, из которых 591 миллион приходится на зарубежные организации.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», министр экономики страны Мустафа Мастур, сказал, что целью вышеупомянутого доклада было создание прозрачности и подотчётности деятельности НПО в Афганистане. На основе этого доклада будет принято решение о регулировании деятельности неправительственных организаций в стране.

По данным доклада в прошлом году численность неправительственных организаций в Афганистане достигла 2399, из которых 288 являются иностранными. 533 неправительственные организации были лишены регистрации, так как они больше не функционировали или их деятельность выходила за рамки закона.

Согласно докладу, численность людей, занятых в неправительственных организациях выросла на выросла на 7%, достигнув 84 000 человек, включая 24 000 женщин.

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Зарубежная хроника
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