В Мьянме журналиста приговорили к семи годам тюрьмы за пост в «Фейсбуке»

Нейпьидо, , 18:49 — REGNUM 19 сентября бывший колумнист газеты «Глобал Нью Лайт оф Майанма» Нга Мин Све был приговорён к семи годам лишения свободы за критику министра иностранных дел и государственного советника Мьянмы (эта должность примерно соответствует главе правительства страны) Аун Сан Су Чжи в социальной сети «Фейсбук». В прошлом Нга Мин Све вёл колонку о политических событиях в то время, когда страной правила военная хунта.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Нга Мин Све обвинялся судом в том, что тот писал «противоправные посты против государственного советника Аун Сан Су Чжи и дающих публике неверное представление о ней». В начале месяца в Мьянме уже были арестованы два журналиста агентства «Рейтерс», которые делали репортаж о проблеме мусульманской народности рохинджа, которые притесняются в Мьянме, население которой в основном составляют буддисты, со стороны силовых структур.

В прошлом Аун Сан Су Чжи была политическим активистом, выступающим против власти военной хунты, терпела притеснения от властей и находилась в заключении по политическим мотивам. Она стала лауреатом Нобелевской премии мира и многих высоких наград за борьбу за демократию. Ее приход к власти после отстранения военной хунты у многих вызывал надежды на перемены в стране, но пока что кризис рохинджа и ущемление свободы слова не дают оснований для положительных прогнозов.