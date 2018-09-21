В «Твиттере» все больше пишут на языке хинди

Нью-Дели, , 17:58 — REGNUM 20 сентября вышло исследование Мичиганского университета в США, демонстрирующие, что с 2014 года, года прихода к власти «Бхаратия Джаната Парти» (БДП), в социальной сети «Твиттер» увеличилось количество постов, написанных на языке хинди. В 2014 году количество постов на английском значительно превышало как количество постов, написанных на языке хинди, так и на других местных языках.

Как сообщает индийская газета «Джагран», опираясь на данные исследования, 11 из 15 самых популярных постов в «Твиттере» за последний год написаны на языке хинди. Что касается использования социальных сетей политическими силами, то наибольших успехов в этой сфере достигла БДП, а ее лидер и действующий премьер-министр Нарендра Моди имеет самое большое количество подписчиков. Главный оппонент действующего премьер-министра, лидер Индийского национального конгресса (ИНК) Рахул Ганди опережает Моди по количеству написанных постов, но не по популярности среди пользователей «Твиттера».

Положительный опыт БДП и ИНК в использовании языка хинди для привлечения электората в соцсетях перенимают и иные крупные региональные партии. Использование иных местных языков в «Твиттере» пока что не имело большого успеха.