«Ты можешь умереть»: журналист поставил диагноз самой полной в мире модели

Лондон, , 17:06 — REGNUM Появления на обложке журнала Cosmopolitan самой полной модели в мире Тесс Холлидей спровоцировало новые споры. На этот раз британский журналист Пирс Морган написал письмо модели, призывая её похудеть и «не врать себе». При этом журналист считает, что не осуждает женщину. Соответствующее письмо опубликовало издание Daily Mail.

Как отметил Морган, сначала он увидеть plus-size модель на обложке Cosmopolitan. Однако поводом для написания письма стала фотография Холлидей в Instagram в нижнем белье. По словам журналиста, модель «страдает патологическим ожирением», и «это просто факт». Морган заявил, что патологическое ожирение — это серьёзная проблема, или «другими словами, ты можешь умереть». С точки зрения журналиста, ни один полный человек не может быть искренне счастлив, а продюсеры просто зарабатывают больше денег, эксплуатируя необычную для модельного бизнеса внешность девушки.

В конце концов, журналист аргументировал свою позицию тем, что Холлидей воспитывает двух сыновей — 13 и 2 лет. Поэтому модель, по мнению Моргана, «должна быть матерью» и «начать сбрасывать вес, а не набирать его».

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Тесс Холидей — самая крупная plus-size модель в мире, она весит немногим более 150 килограммов. Несмотря на то, что она является одной из самых популярных представительниц модной индустрии, ей не раз приходилось сталкиваться с травлей из-за лишнего веса. Так, в августе 2018 года фото модели появились на обложке британской версии журнала Cosmopolitan.

https://www.instagram.com/p/BnEMllvBVXX/

Появление Тесс Холидей на обложке популярного журнала спровоцировало волну критики в адрес модели. По мнению многих пользователей, девушке не место в модной индустрии. Однако было немало и тех, кто выступил в её защиту.

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