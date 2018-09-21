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Ярославский студент станет заместителем председателя комитета облдумы?

Общество

Это решится на следующей неделе

Ярославский студент станет заместителем председателя комитета облдумы?
Областная дума

Ярославль, 21 сентября 2018, 16:45 — REGNUM  Депутату областной думы седьмого созыва Артему Денисову могут предложить пост заместителя председателя комитета по здравоохранению. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Студент 5 курса ярославского медицинского университета Артем Денисов прошел в областную думу по списку партии «Коммунисты России». В настоящий момент он — единственный представитель партии в региональном парламенте, и соответственно, является «человеком-фракцией». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники в органах власти, по внутреннему регламенту областной думы в таких случаях депутату положен пост в региональном парламенте. Скорее всего, Артему Денисову предложат должность заместителя председателя комитета по здравоохранению, который возглавит единоросс Юрий Филимендиков. Это наиболее близкая сфера деятельности для студента, который учится на врача.

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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