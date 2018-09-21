Названы самые популярные направления поездок литовцев

Вильнюс, , 16:29 — REGNUM Жители Литвы в первое полугодие 2018 года путешествовали и тратили за границей больше средств, нежели за аналогичный период 2017 года. Такие данные сегодня, 21 сентября, обнародовал департамент статистики Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего за первое полугодие поездки за границу совершило свыше 507 тыс. жителей. Рост составил 9,4%. При этом услугами туроператоров воспользовалось только 25,7% путешественников, 76% выезжали самостоятельно.

В поездках жители Литвы суммарно потратили 479 млн евро, что сразу на 11% больше, чем за первое полугодие 2017 года. В среднем путешественник из Литвы тратил за границей по 475 евро, а продолжительность поездки составляла в среднем 6,2 ночи. Самым популярным направлением среди туристов из Литвы стала Турция (10,8%), Латвия (10,6%), Великобритания (9,9%), Польша (8%), Германия (6,9%) и Белоруссия (5,9%).