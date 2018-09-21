Член группы ИГ* в WhatsApp отделался штрафом в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Еще один участник закрытой группы сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в популярнои мессенждере WhatsApp выслушал обвинительный приговор суда в Петербурге.

Как сообщили 21 сентября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, выходец из Туркестана Айжигит Айтматов признан виновным в несообщении о преступлении.

Как установлено следствием и судом, в августе 2016 года Айтматов вступил в группу, в которой пропагандировалась деятельность террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свержение светского государства и создание радикального исламского государства.

С помощью этой группы шла вербовка и вовлечение граждан в террористическую деятельность.

«Подсудимый, зная о совершаемых противоправных действиях участников такой группы, в правоохранительные органы об этом не сообщил», — пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Судом было принято во внимание то, что в период следствия мужчина два месяца провел под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2018 года создатель упомянутой экстремистской сетевой группы приговорен в Петербурге к шести годам лишения свободы.

Ранее еще один из участников этой группы был приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей и освобожден от наказания на основании допускающей это нормы закона.

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