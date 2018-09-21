В 2018 году в Казахстане планируется переработать 11% бытовых отходов

Астана, , 16:22 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 3,2 млн тонн твёрдых бытовых отходов (ТБО), сообщили 21 сентября в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

По данным ведомства, в республике было переработано 330 тыс. тонн отходов, что составляет 10,5% от общего объема ТБО. В 2018 году этот показатель планируется довести до 11%.

Власти республики планируют увеличить долю переработки бытовых отходов до 40% к 2030 году и 50% — к 2050 году. Данные параметры предусмотрены в концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа глава управления энергетики и ЖКХ в Алма-Атинской области Казахстана Асет Канагатов заявил, что в регионе обнаружено 370 незаконных мусорных свалок, в том числе 107 — вблизи Алма-Аты.

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