Жители Литвы переходят с крепких алкогольных напитков на пиво

Вильнюс, , 16:09 — REGNUM Жёсткие ограничительные меры по торговле алкоголем в Литве — разрешение продаж с 21 года, а не с 18 лет и ограничение времени продаж до 20.00 по будним дням и субботам, а по воскресеньям до 15.00 — не сказались на акцизных сборах с продаж алкоголя. Такие данные сегодня, 21 сентября, обнародовала государственная налоговая инспекция Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом официально продажи спиртных напитков в Литве рухнули, но значительно были подняты акцизы, что увеличило цену на алкоголь — такое решение властей также называлось одним из ограничительных мер.

Тем не менее, с января по август 2018 года с акцизов на алкогольные напитки в казну поступило почти 207 млн евро, что даже на 3% больше, чем за этот же период годом ранее. Ограничительные меры в Литве стали действовать с 1 января 2018 года. Из-за повышения акцизов и ограничения времени продажи спиртных напитков падение продаж некоторых напитков достигло 62,6% (среднеалкогольные напитки крепостью до 15%). Продажи вина упали на 17,3%, крепких спиртных напитков на 12%, пива на 8,8%.

При этом акцизный сбор в процентном отношении снизился на крепкие напитки и среднеалкогольные напитки. А за вино и пиво — наоборот повысился (16,9% и 11,1% соответственно), что уравновесило общий акцизный сбор. Противники реформы до ограничительных мер утверждали, что население меньше пить не станет, но казна недосчитается десятков миллионов евро из-за падения акцизных сборов. Население, говорили критики нового «сухого закона» в Литве, перейдёт на контрафактное спиртное. Однако эксперты заверяют, что хотя теневая торговля алкоголем наверняка подросла, а жители приграничных районов и вовсе едут покупать алкоголь в Латвию или Польшу, но никакая контрабанда не может физически перекрыть столь значительное падение продаж. Таким образом, из-за ограничительных мер жители Литвы очевидно стали меньше употреблять алкоголь, но казна от этого никак не пострадала.

Напомним, в 2016 году согласно данным Всемирной организацией здравоохранения население Литвы являлось самым пьющим на планете.