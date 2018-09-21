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#FridayMotivation: конец рабочей недели в Twitter отметили флешмобом

Общество

Пользователи публикуют советы о том, как, по их мнению, стать успешнее

#FridayMotivation: конец рабочей недели в Twitter отметили флешмобом
Цитата из х/ф «После работы». Реж. Мартин Скорсезе. 1985. США
Конец рабочей недели

Вашингтон, 21 сентября 2018, 16:15 — REGNUM  Пользователи Twitter запустили акцию #FridayMotivation, в рамках которой дают жизненные советы и публикуют мотивирующие цитаты.

Большинство пользователей публикуют записи, связанные с успехом и его достижением.

«Не принимайте тишину за слабость. Умные люди не планируют большие шаги громко», — пишет Jodi_SkyWalker26.

«Человек на вершине горы не упал туда», — процитировал Рик американского футболиста Винса Ломбарди.

В соцсети также отмечают, что немалую роль в успехе человека имеют окружающие его люди.

«Держитесь подальше от людей, которые зовут вас только в клубы, но не позволяют расширять свои возможности и стать лучше», — пишет Эммануэль А.

Некоторые пользователи просто радуются окончанию рабочей недели и желают всем хорошей пятницы.

«Наслаждайтесь веселой, расслабленной пятницей. Будьте добрыми. Будьте умными. Будьте в безопасности. Будьте собой», — наставляет Крис Б.

Ранее в Twitter запустили флешмоб «К чёрту знак зодиака» для тех, кто не любит долго узнавать новых людей и не доверяет астрологии. Пользователи придумывали вопросы, которые помогут лучше узнать нового знакомого.

Читайте ранее в этом сюжете: «К чёрту знак зодиака»: в Twitter запустили новый флешмоб

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