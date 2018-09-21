Автомобилистов предупредили о пробках при выезде из Москвы

Москва, , 15:50 — REGNUM В Москве сегодня, 21 сентября, во второй половине дня возможно осложнение дорожной обстановки из-за поездок за город и ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В преддверии выходных сегодня во второй половине дня ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область», — говорится в сообщении.

Так, основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

Отмечается, что выезжать за город лучше до 15:00 мск или после окончания вечернего часа пик, а в первый выходной день — до 9:00 мск или после 15:00 мск. В воскресенье, 23 сентября, будет наблюдаться обратная ситуация — приток автомобилей по направлению в город.

Как сообщало ИА REGNUM, целый ряд улиц в центре Москвы будет перекрыт в предстоящее воскресенье, 23 сентября, в связи с проведением Московского марафона.

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