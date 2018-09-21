Повышение пенсионного возраста: в Екатеринбурге пожилым оставят льготы

Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В Екатеринбурге оставят льготы мужчинам, достигшим 60 лет. и женщинам, которые достигли 55 лет. Для выполнения этого поручения президента России Владимира Путина создана рабочая группа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Возглавил её вице-мэр Андрей Корюков. Членам группы предстоит подготовить предложения по изменению нормативных актов Екатеринбурга.

Напомним, 29 августа Путин выступил с обращением к гражданам. Он отметил, что льготы для предпенсионеров обязательно нужно сохранить в регионах. 24 сентября два таких законопроекта рассмотрит свердловское Заксобрание.