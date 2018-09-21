Пятница, 21 Сентября 2018 года
16:51:07 МСК

Повышение пенсионного возраста: в Екатеринбурге пожилым оставят льготы

Общество

Для выполнения поручений Владимира Путина создана рабочая группа

Екатеринбург, 21 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  В Екатеринбурге оставят льготы мужчинам, достигшим 60 лет. и женщинам, которые достигли 55 лет. Для выполнения этого поручения президента России Владимира Путина создана рабочая группа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Возглавил её вице-мэр Андрей Корюков. Членам группы предстоит подготовить предложения по изменению нормативных актов Екатеринбурга.

Напомним, 29 августа Путин выступил с обращением к гражданам. Он отметил, что льготы для предпенсионеров обязательно нужно сохранить в регионах. 24 сентября два таких законопроекта рассмотрит свердловское Заксобрание.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить