В Кургане отменили второй авиарейс на Москву

Курган, , 15:09 — REGNUM Авиакомпания «Ямал» отказалась осуществлять перелеты из Кургана в Москву и обратно. Зауралье со столицей по прежнему связывает единственный авиарейс компании «Utair», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе курганского аэропорта.

Продажа авиабилетов на новый рейс по маршруту Москва — Курган — Москва авиакомпания «Ямал» открыла в августе 2018 года. Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагалось, что он будет доступен зауральцам со 2 октября 2018 года по 30 марта 2019 года. При этом некоторые жители региона не верили, что «Ямал» задержится надолго, так как вылет рейсов был назначен с разницей в 20 минут, а, значит, самолетам пришлось бы соперничать за пассажиров. В результате авиаперевозчик действительно отказался от сотрудничества с Курганом, не указав причин. Купленные билеты несостоявшимся пассажирам предложили вернуть или подобрать подходящий рейс из Тюмени.

Напомним, что сейчас из Кургана в Москву летает только один самолет в сутки — Boeing 737−500 авиакомпании «Utair». Рядовые зауральцы им не пользуются из-за высокой стоимости билетов. Предполагалось, что второй рейс принесёт в Курганскую область бюджетные перелёты: «Ямал» обещал цены от чуть более 5 тыс. рублей, «Utair» продавал билеты на 2 октября за 4190.

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