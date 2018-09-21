В Москве призвали сохранить процедуру проведения экзамена для мигрантов

Москва, , 15:23 — REGNUM Изменение сложившейся системы федеральных и региональных процедур при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов может привести к серьёзным последствиям, считает проректор по дополнительному образованию Российского университета дружбы народов Анжела Должикова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественной палаты города Москвы, на базе которой представители экспертного сообщества России обсудили пакет проектов федеральных законов, касающийся изменений в процессе проведения комплексного экзамена по русскому языку для мигрантов.

«Разработчиками не оценены все негативные последствия, которые могут повлечь за собой предлагаемые ими изменения. Законопроект вступает в противоречия с нормативно-правовыми актами, поскольку предполагается перевести формат проведения экзамена в статус госуслуги. Проведение экзамена не может быть госуслугой в чистом виде. Также мы считаем, что нет оснований для передачи полномочий проведения комплексного экзамена субъектам РФ, для этого нет необходимой ресурсной и материально-технической базы. Кроме того, с таким подходом мы полностью нивелируем роль экзамена как механизма продвижения русского языка за рубежом, особенно в странах ближнего зарубежья», — считает Должикова.

Участники обсуждения отметили, что законопроект в нынешней редакции не способствует созданию прозрачной системы контроля за проведением экзамена и обеспечению дифференцированности комплексного экзамена. По итогам круглого стола члены Общественной палаты Москвы направят свои рекомендации в Общественную палату РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с первого января 2015 года мигранты, желающие работать на территории России, обязаны сдавать экзамен на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ. В перечень образовательных организаций, имеющих право тестировать иностранцев, вошли Государственный институт русского языка им. Пушкина, МГУ им. Ломоносова, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет, Тихоокеанский государственный университет.

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