Недовольные пользователи заставили «Капитана Марвел» улыбнуться

Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Первый трейлер к фильму студии Marvel «Капитан Марвел», вышедший несколько дней назад, оказался одним из самых скандальных. Как отмечает журналист издания Indiewire Зак Шэрф (Zack Sharf), реакция на трейлер оказалась довольно сексистской: в разных уголках интернета Бри Ларсон, сыгравшую главную роль, обвиняют даже в том, что она мало улыбается по сравнению с другими супергероями.

Некоторые из пользователей Twitter дошли до того, что сделали множество скриншотов Бри Ларсон, а потом с помощью Photoshop добавили ей улыбку.

https://twitter.com/TFMonkeyYouTube/status/1042171852221763584

Однако несмотря на подобную реакцию, стоит добавить, что многим пользователям Бри Ларсон в роли «Капитана Марвел» пришлась по душе. Некоторые даже рисую её портреты и делятся ими в соцсетях.

https://twitter.com/L_Strikes_art/status/1043041784442511360

«Капитан Марвел» оказался первым фильмом от вселенной Marvel, где в главной роли выступила женщина-супергерой. Кинолента представляет собой предысторию появления супергероев. Премьера фильма намечена на 7 марта 2019 года.

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