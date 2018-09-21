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Недовольные пользователи заставили «Капитана Марвел» улыбнуться

Общество

Бри Ларсон подвергались критике сразу же после выхода трейлера к фильму

Вашингтон, 21 сентября 2018, 15:00 — REGNUM  Первый трейлер к фильму студии Marvel «Капитан Марвел», вышедший несколько дней назад, оказался одним из самых скандальных. Как отмечает журналист издания Indiewire Зак Шэрф (Zack Sharf), реакция на трейлер оказалась довольно сексистской: в разных уголках интернета Бри Ларсон, сыгравшую главную роль, обвиняют даже в том, что она мало улыбается по сравнению с другими супергероями.

Некоторые из пользователей Twitter дошли до того, что сделали множество скриншотов Бри Ларсон, а потом с помощью Photoshop добавили ей улыбку.

https://twitter.com/TFMonkeyYouTube/status/1042171852221763584

Однако несмотря на подобную реакцию, стоит добавить, что многим пользователям Бри Ларсон в роли «Капитана Марвел» пришлась по душе. Некоторые даже рисую её портреты и делятся ими в соцсетях.

https://twitter.com/L_Strikes_art/status/1043041784442511360

«Капитан Марвел» оказался первым фильмом от вселенной Marvel, где в главной роли выступила женщина-супергерой. Кинолента представляет собой предысторию появления супергероев. Премьера фильма намечена на 7 марта 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Самый крупный пранк всех времён»: в соцсетях спорят о «Капитане Марвел»

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