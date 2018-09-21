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Нижегородский вуз получил патент на товарный знак парусной регаты

Общество

Федеральная служба по интеллектуальной собственности удовлетворила заявку НГТУ

Нижний Новгород, 21 сентября 2018, 14:43 — REGNUM  Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) стал правообладателем на товарный знак «Кубок Р. Е. Алексеева» — самой крупной парусной регаты в Нижегородской области. Соответствующую заявку удовлетворила Федеральная служба по интеллектуальной собственности, сообщает 21 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что турнир на парусниках впервые был проведен летом 1979 года в соответствии с приказом ректора Горьковского политехнического института им. А. А. Жданова, а главным судьей тогда выступил советский кораблестроитель Ростислав Алексеев. Сегодня турнир является исторической и самой представительной парусной регатой Нижегородского региона.

«Гоночная программа соревнований всегда довольно насыщенная. Осуществляются и традиционные длинные гонки до 100 морских миль, с финишем в ночное время, и серии коротких, динамичных гонок в прибрежных акваториях Городца и Сокольского», — говорится в сообщении.

Среди участников ежегодных соревнований как опытные экипажи спортивных яхт из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Череповца и из других городов Российской Федерации, так и начинающие спортсмены. Организаторы соревнований — Оргкомитет регаты, федерация парусного спорта Нижегородской области и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева.

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Парусный спорт
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