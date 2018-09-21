Движение «СтопХам» ликвидировано — повторно

Москва, , 14:36 — REGNUM Движение «СтопХам», выступающее против хамства на дорогах, ликвидировано. Соответствующее требование, которое выдвинуло Министерство юстиции, сегодня, 21 сентября, удовлетворил Московский городской суд.

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Сообщается, что движение будет исключено из Единого государственного реестра юридических лиц. Дело в том, что организация в течение долгого времени не предоставляла данные о своей деятельности.

При этом такое решение нисколько не расстроило руководителя движения Дмитрия Чугунова. По его словам, ликвидацию из ЕГРЮЛ он оспаривать не планирует, а продолжит свою деятельность в форме общественного объединения. При этом деятельность движения планируется даже расширить на сферу ЖКХ.

Напомним, «СтопХам» — основанное в 2010 году общественное движение, которое выступает против хамства и нарушений водителями правил дорожного движения. Нерадивым автолюбителям, паркующим автомобили в неположенных местах, на стекло машины активисты приклеивают отличительную наклейку, а видеоролики с «разборками» выкладывают в интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о ликвидации межрегиональной общественной организации «СтопХам» Мосгорсуд уже принимал в октябре 2015 года. А в марте 2016 года она была исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.

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