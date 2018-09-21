Вспышка холеры: в Зимбабве умерли 32 человека

Хараре, , 14:53 — REGNUM В результате вспышки холеры в Зимбабве умерли 32 человека, сообщает 21 сентября Anadolu.

Глава службы здравоохранения в городе Хараре Клеманс Дури отметил, что выявлено порядка 7 тыс. 500 случаев заражения болезнью. Однако врач подчеркнул, что постепенно ситуация берется под контроль.

Для предотвращения распространения эпидемии, власти страны ввели в столице государства чрезвычайное положение. Причина вспышки заболевания, как отмечается, связана с недостаточно развитой инфраструктурой, загрязнением водоемов.

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