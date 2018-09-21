К реконструкции парка «Россия — Моя история» в Москве приступят в октябре

Москва, , 15:32 — REGNUM С первого октября 2018 года московский исторический парк (57 павильон ВДНХ) будет закрыт на реконструкцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе выставочного комплекса «Россия — Моя история». В первую очередь, будут изменены количество и состав действующих экспозиций. Так, к уже открытым выставкам «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914−1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе» добавятся новые залы и четвёртая мультимедийная экспозиция «Россия — Моя история. 1945−2016».

«В обновлённом парке мы ждём всех любителей квестов узнать тайны Московского Кремля, а тем, кому нравится интерактивность и мультимедиа, предложим яркое приключение на настоящей ладье, где брызги воды и сопротивление ветра будут более чем реальными. И если раньше исторический парк предлагал ознакомиться с историей в формате 3D, то теперь это будет 4 и даже 5D», — сообщил руководитель проекта «Россия — Моя история» Иван Есин.

Изменения будут затрагивать оборудование, контент, архитектурно-планировочное решение парка. На территории комплекса появятся новые игровые интерактивные залы для детей и взрослых, исторические квесты и обновится дизайн общественных зон.

Напомним, парк был открыт решением мэра и правительства Москвы в декабре 2015 года и стал первым мультимедийным парком об истории Отечества на территории России. Проект имеет 16 филиалов, общее количество посетителей которого составляет почти 7 млн человек, в первую очередь, речь идёт о студентах и школьниках.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Дней Калужской области в Москве делегация региона во главе с председателем Законодательного собрания области Виктором Бабуриным посетила павильон — «Мультимедийный парк «Россия — моя история», расположенный на территории ВДНХ. Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин отметил высокий уровень реализации проекта, а также необходимость ориентироваться на подобные образцы в реализации музейных проектов на территории области.

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