Мосгорсуд ликвидировал «СтопХам», но активисты только рады

Москва, , 14:29 — REGNUM Мосгорсуд сегодня, 21 сентября, по требованию Министерства юстиции ликвидировал общественное движение «СтопХам». Претензии были связаны с тем, что организация длительное время не предоставляла в ведомство данные о своей деятельности. Впрочем, активисты только обрадовались решению суда.

Создатель «СтопХам» Дмитрий Чугунов отметил в разговоре с журналистами «Лента.ру», что движение давно не рассчитывает на помощь государства, поэтому официальный статус НКО ему не нужен. Он добавил, что активисты не прекратят свою деятельность.

«СтопХам» — общественное движение, которое борется против хамства и нарушений водителями правил дорожного движения. Участники проекта ищут неправильно припаркованные автомобили и просят водителей переставить машину согласно правилам. В случае отказа или при отсутствии водителя на стекло машины приклеивают наклейку с текстом: «Мне плевать на всех — паркуюсь где хочу».

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