Жителям Карачаево-Черкесии предпенсионого возраста сохранили все льготы

Черкесск, , 13:44 — REGNUM Парламент Карачаево-Черкесии сохранил все льготы жителям республики, находящимся в предпенсионном возрасте (женщинам, достигшим 55 лет и мужчинам — 60). Среди них льготы по транспортному налогу, оплате услуг ЖКХ, земельному налогу и налогу на имущество. Кроме того, останутся неизменными для лиц старшего поколения и льготы по социальному и медицинскому обслуживанию.

За эти решения единогласно проголосовали депутаты парламента 20 сентября на очередном 46-м пленарном заседании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Все эти меры поддержки закреплены внесением изменений в три республиканских закона: «О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов», «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности», «О ветеранах труда Карачаево-Черкесской Республики».

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Напомним, ранее о внесении предложений в парламент Карачаево-Черкесии по сохранению льгот жителям региона, находящихся в предпенсионном возрасте заявлял глава субъекта Рашид Темрезов. Он пообещал, что власти региона не допустят ухудшения положения людей старшего поколения.