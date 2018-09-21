Добровольцы из 45 регионов России съехались в Тульскую область

Тула, , 13:36 — REGNUM Программа акселерации в рамках всероссийского конкурса «Доброволец» стартовала в Тульской области 21 сентября. Обучающий интенсив для авторов 80 добровольческих проектов из 45 российских регионов продлится до 23 сентября. Об этом ИА REGNUM рассказала пресс-секретарь Года добровольца (волонтёра) в России Ольга Чиркова. По словам собеседницы агентства, программа организована впервые, ее цель — сопровождение добровольческих проектов, оказание поэтапной, комплексной помощи в их реализации.

«В рамках программы акселерации действуют менторы, наставники, которые помогают участникам в практической реализации своих идей. Таким образом, авторы проектов получают качественные рекомендации по вопросам проектирования, продвижения, эффективной работы в команде и другим тонкостям проектного менеджмента», — рассказала Ольга Чиркова.

В целом программа акселерации рассчитана до ноября 2019 года. Ее участниками стали 80 проектов из 45 регионов России — а всего для участия в программе было подано более 700 заявок. Сегодня в Тульской области стартовал первый, очный этап программы. В регион съехались авторы всех отобранных для программы проектов для участия в тренингах, сессиях, общения друг с другом и менторами. Собственно программа интенсива, стартовавшая в Тульской области, направлена на то, чтобы улучшить у участников навыки планирования, коммуникации, работы в команде. Это поможет последовательно развивать проекты, выстраивать определенный план действий, определять риски и повышать эффективность реализации. В рамках программы состоится и обмен опытом — в рамках нетворкинг-сессий и мастер-классов. Оксана Краснобай из Ульяновской области расскажет о том, как создавать тактильные книги для незрячих и слабовидящих, Ксения Огаркова из Сахалинской области проведёт участникам занятие по фитнесу, Ляйсан Галиханова научит волонтёров работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

На следующем этапе участникам программы предстоит работать уже со своими проектами на местах, консультации же они продолжат получать, но дистанционно. Как пояснила Ольга Чиркова, многие проекты также участвуют и в конкурсе «Доброволец России», а значит, могут рассчитывать на дополнительное финансирование: победители и финалисты получают субсидии от 100 тыс. до миллиона рублей на реализацию проектов. Правда, конкуренция в этом году очень высокая: всего подано 15 тыс. 839 заявок (в 2017 году их было почти в десять раз меньше, 1,6 тыс.), в 13 номинациях в итоге определят по одному победителю и двум финалистам.

В числе участников программы акселерации — Диана Козулина из Иркутской области. Сама мама троих детей и даже уже бабушка, Диана продвигает в родном регионе очень важный и нужный проект создания комфортной среды для маленьких пациентов больниц — «Играя, выздоравливай». В Иркутской области проект реализуется уже девять лет. Как рассказала ИА REGNUM сама Диана Козулина, реализация проекта предусматривает создание в больницах такой обстановки, чтобы дети не чувствовали себя оторванными от семьи, родителей и чтобы лечение не становилось стрессом для маленьких пациентов.

«В каждом отделении больницы, где лечатся дети, должен быть зимний сад, где психолог работает с детьми и их родителями, где они могут подпитаться положительными эмоциями, потому что ребенок во время лечения получает стресс. В каждом отделении должна быть детская игровая комната, куда могут прийти мамы с детьми», — рассказала Диана Козулина.

Кроме того, в рамках проекта процедурные кабинеты в больницах превращают в настоящие картинные галереи — художники, гриффитисты расписывают стены и потолки: дети, рассматривая их, отвлекаются от неприятных ощущений. Отдельная, неотъемлемая часть проекта — оборудование особых палат для детей-сирот, где создается домашняя, уютная обстановка. Уделяют внимание волонтеры и фасаду больницы. В результате ребенок должен себя чувствовать в привычной, домашней обстановке.

За девять лет проект реализован уже более чем в 12 отделениях иркутских больниц. Эффект — положительный. И если сначала медики с недоверием относились к инициативе, не понимая, зачем то нужно, то сегодня, когда есть результат, говорит Диана Козулина, сами звонят и спрашивают: «А когда к нам придете?». Число участников проекта за эти годы тоже выросло — студенты, учителя, музыканты, художники, граффитисты, и все работают абсолютно бесплатно, по собственному желанию и от души. Что касается финансовой стороны, то тут задействованы и гранты, помощь оказывает и правительство региона.

«Наша цель, чтобы этот проект пошел по всей России. Чтобы каждая детская больница для детей оставалась как для детей, а врачи могли незаметно делать свою работу. Если в каждом городе нашей страны появятся такие больницы, наши дети будут выздоравливать быстрее».

Отметим, что параллельно в сентябре стартовал региональный отбор проектов на всероссийский конкур «Доброволец России». Участниками конкурса стали представители всех российских регионов — всего более 1,5 млн человек. В течение сентября конкурсанты представят свои проекты и их результаты региональных экспертам. Лучшие по мнению жюри пройдут в федеральный этап конкурса. На финальном этапе судьба проектов будет зависеть не только от мнений экспертов, но и от общественности — проекты ждет народное голосование.