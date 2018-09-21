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В Крыму на дежурство заступил третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф»

Общество

В начале 2018 года ЗРК С-400 «Триумф» поступили на вооружение сил ПВО Саратовской области

Симферополь, 21 сентября 2018, 13:24 — REGNUM  В Крыму на боевое дежурство заступил третий дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», входящий в состав соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) Российской Федерации.

В отделе ЧФ РФ уточнили, что боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» заступили на дежурство в Евпатории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года ЗРК С-400 «Триумф» поступили на вооружение сил ПВО Саратовской области. После этого военнослужащие прошли интенсивную переподготовку.

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Военно-промышленный комплекс
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