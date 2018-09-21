Двое граждан РФ объявлены в розыск за участие в «Правом секторе»*

Москва, , 13:20 — REGNUM Двое подозреваемых в причастности к экстремистской организации «Правый сектор», деятельность которой на территории РФ запрещена решением Верховного суда России, объявлены в международный розыск. Об этом ИА REGNUM 21 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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«По ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Российской Федерации братьев Руслана и Марлена Мисиратовых», — уточнила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

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По данным следствия, в 2015—2017 годах братья Мисиратовы в должности командиров боевых структурных подразделений добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимали активное участие в боевых действиях против мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, они участвовали в блокаде поставок продовольствия в Крым и Севастополь.

Оба подозреваемых проходят фигурантами по уголовному делу, возбуждённому по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении пяти российских граждан, которые подозреваются в связях с организацией «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным следствия, все пятеро — Александр Валов, Георгий Стоцкий, Роман Стригунков, Геннадий Хамраев и Игорь Чудинов — активно пропагандировали деятельность экстремистской структуры в интернете.