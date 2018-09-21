Липчанам предпенсионного возраста сохранили социальные льготы

Липецк, , 13:16 — REGNUM В Липецкой области внесены изменения в законы «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» и «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб». Как сообщила пресс-служба областной администрации, теперь меры социальной поддержки будут привязаны не ко времени выхода на пенсию, а к возрасту.

Для женщин право получения региональных льгот наступит с 55 лет, для мужчин — с 60. При этом сохраняются все льготы для граждан досрочно выходящих на пенсию. Речь идет о льготном проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, льготах по медицинскому обслуживанию. Неработающим пенсионерам оплачиваются санаторно-курортные путевки для долечивания при определенных заболеваниях. Предусмотрены меры поддержки для жителей, которые долгое время проработали в сельской местности, а также для Ветеранов труда.

В пакете законодательных инициатив, направленных на сохранение льгот для пенсионеров, также рассмотрены изменения в постановление Липецкого облсовета «О региональных стандартах нормативной площади жилого помещения и максимально допустимой доли расходов граждан в совокупном доходе семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Одинокие пенсионеры имеют право на получение субсидий из областного бюджета, если расходы семьи на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг превышают 10% общего семейного бюджета. Эта льгота будет сохранена в отношении одиноких граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Она коснется почти тысячи пожилых людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

«Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.