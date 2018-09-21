Ямал: последние рейсы в навигации 2018 года

Салехард, , 13:11 — REGNUM На Ямале навигация в целом завершится 14 октября 2018 года. В этот день речные суда отправятся на места зимних стоянок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Некоторые маршруты закроются раньше. Последний рейс по маршруту «Салехард — Антипаюта» состоится 24 сентября, из Антипаюты теплоход уйдёт обратно в Салехард 26 сентября. Последние рейсы по маршрутам «Салехард — Питляр — Горки — Лопхари — Казым-Мыс», «Катравож — Салехард», «Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» состоятся 10 октября. На 11 октября запланирован последний в 2018 году рейс «Салехард — Мужи». Рейс «Берёзово — Салехард — Мужи» завершит работу с 14 октября. Перевозки по маршруту «Омск — Тобольск — Салехард» финишируют в начале октября.

Паромную переправу «Салехард — Лабытнанги» планируют закрыть ближе к ноябрю.

В правительстве региона отмечают, что вышеуказанные маршруты субсидируются из бюджета ЯНАО. Но есть и коммерческие маршруты, такие как «Салехард — Приобье», который перевозчики намереваются закрыть с 16 октября.

К последним числам октября на Ямале начинается ледостав.

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