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Красный Крест: Ситуация в Ливии носит «отчаянно» острый характер

Общество

Из-за войны в стране стало практически невозможно жить

Триполи, 21 сентября 2018, 12:54 — REGNUM  Ситуация в Ливии, где продолжаются боевые действия, а также наблюдаются коллапс экономики и уничтожение базовой инфраструктуры, носит отчаянно острый характер, заявили 20 сентября в Международном комитете Красного Креста (МККК), сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира».

В ряде сообщений на официальной странице организации в Twitter МККК отмечает, что такие факторы, как непрекращающиеся боевые действия, затягивающие семилетний кризис», стали причиной тяжелого положения тысяч мирных граждан Ливии.

«Коллапс экономики и инфраструктуры сделал жизнь в Ливии невозможной», — отметили сотрудники Красного Креста.

«Из-за продолжающейся на протяжении семи лет войны более 500 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома», — добавили в организации.

В МККК также подчеркнули, что граждане страны, возвращающиеся в свои дома, часто обнаруживают, что дома и школы полностью разрушены.

В организации также указали на то, что работа медицинских учреждений часто саботируется, как и нарушается подача воды и электроэнергии. Особенную опасность представляют собой неразорвавшиеся боеприпасы.

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Гражданская война в Ливии
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