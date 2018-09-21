Отказ в иске к певице Милявской подтвердил суд

Москва, , 12:48 — REGNUM Решение арбитражного суда Москвы, который отклонил иск музыкального продюсера Елены Кипер к певице Лолите Милявской, оставлено без изменений. Такое решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

«Суд подтвердил отказ в иске продюсера Е. Кипер к певице Л. Милявской о защите чести, достоинства и деловой репутации», — передает вещатель.

Ранее адвокат Владимир Энтин сообщил, что поводом для подачи иска в арбитражный суд Москвы стали высказывания певицы, которые были размещены в соцсети Instagram и на сайтах life.ru и сетевого издания Super.

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